Hırvatistan - Arnavutluk maçı CANLI YAYIN

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STAT: Volkspark Stadı

HAKEM: François Letexier

SAAT: 16.00

YAYIN: TRT 1

Hırvatistan: Livakovic, Perisic, Gvardiol, Sutalo, Juranovic, Brozovic, Modric, Kovacic, Majer, Petkovic, Kramaric

Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Laci, Bajrami, Asani, Manaj

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetiyor. Letexier'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer.

İLK MAÇLARINI KAYBETTİLER Hırvatistan ve Arnavutluk, turnuvanın "ölüm grubu" olarak nitelendirilebilecek grupta çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı. İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0 ile geçtiği ilk maçlarda, son şampiyon İtalya ise Arnavutluk'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. REKLAM EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışıyor.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞIYOR Hırvatistan ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası'nda üç kez madalya elde etmesine karşın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalin ötesine geçemeyen Hırvatlar, Arnavutluk önünde kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Arnavutluk ise EURO 2016'dan sonra ikinci kez boy gösterdiği turnuvaya erken havlu atmak istemiyor. TANIDIK İSİMLER İki takımın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen isimler bulunuyor. Hırvatistan'da Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Arnavutluk'ta ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Ernest Muçi ve EMS Yapı Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj yer alıyor.