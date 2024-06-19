Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hırvatistan - Arnavutluk maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Hırvatistan - Arnavutluk maçı CANLI YAYIN

        Hırvatistan - Arnavutluk maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Hırvatistan ve Arnavutluk, turnuvanın "ölüm grubu" olarak nitelendirilebilecek grupta çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı. İki takım da gruptan çıkmak için mücadele ediyor. Hırvatistan - Arnavutluk mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maçta heyecan sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Volkspark Stadı

        HAKEM: François Letexier

        SAAT: 16.00

        YAYIN: TRT 1

        Hırvatistan: Livakovic, Perisic, Gvardiol, Sutalo, Juranovic, Brozovic, Modric, Kovacic, Majer, Petkovic, Kramaric

        Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Laci, Bajrami, Asani, Manaj

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor.

        Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetiyor. Letexier'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer.

        İLK MAÇLARINI KAYBETTİLER

        Hırvatistan ve Arnavutluk, turnuvanın "ölüm grubu" olarak nitelendirilebilecek grupta çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.

        İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0 ile geçtiği ilk maçlarda, son şampiyon İtalya ise Arnavutluk'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

        REKLAM

        EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışıyor.

        İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞIYOR

        Hırvatistan ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

        Dünya Kupası'nda üç kez madalya elde etmesine karşın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalin ötesine geçemeyen Hırvatlar, Arnavutluk önünde kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

        Arnavutluk ise EURO 2016'dan sonra ikinci kez boy gösterdiği turnuvaya erken havlu atmak istemiyor.

        TANIDIK İSİMLER

        İki takımın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen isimler bulunuyor.

        Hırvatistan'da Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Arnavutluk'ta ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Ernest Muçi ve EMS Yapı Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        En acı doğum günü! "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz"
        En acı doğum günü! "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz"
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Habertürk Anasayfa