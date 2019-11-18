Bölgeye düzenledikleri her gezide farklı bir güzellikle karşılaştıklarını anlatan Akkuş, "Her defasında yeni yerler keşfediyoruz ve bunlar adeta büyülüyor. Burası doğa harikası. Yaprakların sararması, dereler, yolların yapraklarla kaplanması ayrı bir güzellik sunuyor. Buraya gelenler çok mutlu oluyor. Bu manzaraları izlemek, böyle bir doğada gezmek çok farklı bir deneyim" diye konuştu.