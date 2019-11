İrem Bağları'nın her mevsim görülmesi gereken doğal bir zenginlik olduğunu belirten Akkuş, "İlkbahar ve yazda olduğu gibi sonbaharda da adeta büyülüyor. Fotoğraf ve gezi meraklılarının ilgi odağı durumunda çünkü her köşesi ayrı bir cennet, ayrı bir güzellik. Buralar doğanın her güzelliğini barındırıyor" dedi.