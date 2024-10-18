Ağrı'da yıldırım düştü: 15 yaşındaki çoban ağır yaralandı

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Patnos ilçesine bağlı Baltacık köyünde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Davut Özalacan'a yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özalacan'ı Patnos Devlet Hastanesine kaldırdı.

Fotoğraf: DHA

AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Özalacan, burada yapılan müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan yıldırım düşmesi sonucu çocuğun otlattığı çok sayıda koyun öldü

*Haberin ilk görselinde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.