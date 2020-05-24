Ağrı'da şehit annesi, evladının kabrini ziyaret etti

AA

Anne Günay, sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için şehit yakınlarının muaf tutulmasından memnuniyet duyduğunu, bu sayede oğlunun kabrini ziyaret edebildiğini söyledi.Oğlunun kabri başında dua edip mezarı sulayan Günay, daha sonra evine döndü.İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçede görevli polisler de Azize Günay'ı evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.