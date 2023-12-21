Ağrı'da park halindeki TIR yandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halinde bulunan bir TIR, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Giriş: 21.12.2023 - 20:46 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:46
Gürbulak Gümrük Kapısı yakınındaki park alanında yabancı uyruklu bir sürücüye ait TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.