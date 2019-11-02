Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen devriye görevi sırasında şüpheli görülen yabancı plakalı bir araçta arama yapıldı.

İçinde 2 kişinin bulunduğu araçta böcek toplamak için hazırlanan teçhizat ve tuzaklarla etil alkolle koruma altına alınmış çok sayıda kelebek, böcek ve sinek ele geçirildi.

Karakola götürülen şahısların Macaristan uyruklu oldukları ve ellerinde herhangi bir izin belgesi bulunmadığı tespit edilirken, DKMP ekipleri şahıslara 60'ar bin liradan 120 bin lira idari para cezası uyguladı.

Teçhizatlara el konulurken kelebek, böcek ve sinekler ise türlerinin tespiti için üniversiteye gönderildi.