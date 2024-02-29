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        Haberler Yemek Yapma Ağlayan pasta tarifi: Büyük borcamda ağlayan pasta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

        Ağlayan pasta tarifi: Büyük borcamda ağlayan pasta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

        Ağlayan pasta, adını yumuşak ve nemli dokusundan alan, çikolatalı ve kremsi bir tatlıdır. Her diliminde ağızda bıraktığı yoğun lezzet ve hafif acımsı tadıyla damakları şenlendirir. Adeta gözlerinizin içine bakarak sizi mest eden bu tatlı, isminin aksine gözyaşlarına değil, mutluluk dolu lezzetine şahitlik edersiniz. Her bir ısırıkta hissedilen çikolatanın yumuşaklığıyla, içinde sakladığı tatlı sırlarla ağzınızda dans ederken, sizi huzur dolu bir tatlı kaçamağına davet eder.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:45
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        Ağlayan pasta tarifi
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        Ağlayan pasta, her diliminde bir hikaye barındıran, çikolata ile dans eden bir lezzet şölenidir. Mis kokulu kekin, çikolata dolu kremanın ve hindistanceviziyle süslenmiş yumuşak dokusunun bir araya geldiği bu tatlı, sadece bir dilim pasta değil, bir ziyafet sunar insana. İlk lokmadan itibaren damaklarda bıraktığı tatlı hazzın yanı sıra, yüreği sıcacık bir duyguyla sarar. Ağlayan pasta, özel anlara eşlik ederken aynı zamanda günlük hayatın tadını çıkarmak için de mükemmel bir seçenektir. Her bir dilimiyle sevdiklerinizle paylaşacağınız anlarda, birlikte geçirdiğiniz mutlu zamanların tadını çıkarır ve keyif dolu sohbetlere eşlik eder. İşte herkes için ağlayan pasta tarifi kolay yöntemler…

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        Büyük Borcamda Ağlayan Pasta Tarifi

        Ağlayan pasta, adeta bir sanat eseri gibi görünümüyle gözleri kamaştırırken, lezzetiyle de damakları şenlendirir. Özellikle özel günlerde veya sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde sunabileceğiniz bu tatlı, sadece bir pasta değil, paylaşılan anların tatlı simgesidir. Büyük bir borcamda hazırlanan ve adını içeriğindeki muhteşem lezzetlerin uyumundan alan "ağlayan pasta", hem hazırlaması keyifli hem de sonuçlarıyla mest eden bir tarif. İşte bu göz alıcı lezzetin büyük borcamda ağlayan pasta tarifi:

        Ağlayan pasta tarifi malzemeleri kek için:

        • 4 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı süt
        • 1/2 su bardağı sıvı yağ
        • 2 su bardağı un
        • 3 yemek kaşığı kakao
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya

        Islatmak için:

        Yarım su bardağı süt

        Krema için:

        • 2 su bardağı süt
        • 1 paket krem şanti
        • 4 yemek kaşığı toz şeker
        • 3 yemek kaşığı un
        • 1 yemek kaşığı kakao
        • 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

        Üzeri için:

        Yarım su bardağı hindistancevizi

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        Yapılışı:

        • Öncelikle kek için, yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.
        • Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek bu karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırın. Kek hamuru hazır olacaktır.
        • Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış büyük boy bir borcama dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
        • Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve soğuması için kenara alın.
        • Bu arada kremayı hazırlamak için, bir tencerede süt, toz şeker, un ve kakaoyu karıştırın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.
        • Pişen kremanın altını kapatıp içerisine tereyağı veya margarini ekleyin ve eritin. Soğumaya bırakın.
        • Bir başka kapta krem şantiyi süt ile çırpın. Daha sonra hazırladığınız soğuyan kremaya ekleyin ve iyice karıştırın.
        • Kek biraz soğuduktan sonra üzerine yarım su bardağı sütü dökerek eşit bir şekilde yayın. Bu şekilde keki ıslatmış olacaksınız.
        • Kekin üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve spatula yardımıyla düzgün bir şekilde yayın.
        • Son olarak hindistancevizini serpip, kremanın üzerini kaplayın.
        • Pastayı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin ve kremasının iyice donmasını sağlayın.
        • Dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

        Krem Şantisiz Ağlayan Pasta Tarifi

        Krem şantisiz ağlayan pasta tarifi malzemeleri:

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        • 3 büyük boy yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • Yarım su bardağı süt
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 1 su bardağı kakao
        • 1 su bardağı un
        • 1 paket kabartma tozu
        • Bir tutam tuz

        Islaklık için:

        • 2 su bardağı süt
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 yemek kaşığı kakao
        • 1 yemek kaşığı rendelenmiş bitter çikolata

        Krema için:

        • 2 su bardağı süt
        • 3 yemek kaşığı un
        • 3 yemek kaşığı toz şeker
        • 1 paket vanilya
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
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        Üzeri için:

        File badem veya hindistancevizi rendesi (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        • Öncelikle kek hamurunu hazırlamak için yumurta ve toz şekeri beyazlayana kadar çırpın. Sıvı malzemeleri (süt ve sıvı yağ) ekleyip karıştırın.
        • Ardından kakao, un, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.
        • Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış büyük bir borcamın içine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.
        • Kek pişerken, ıslaklık için gerekli olan malzemeleri bir tencerede karıştırın. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ve çikolatayı ekleyip eritin. Soğumaya bırakın.
        • Krema için ise süt, un, şeker ve vanilyayı bir tencerede karıştırarak pişirin. Koyu bir kıvam alınca tereyağını ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
        • Soğuyan kekin üzerine önce ıslaklık karışımını dökün. Ardından krema tabakasını yayın. Üzerini file badem veya hindistancevizi rendesi ile süsleyebilirsiniz.
        • Pastayı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin. Böylece ıslaklık ve krema iyice çekilecek ve lezzetini tam anlamıyla alacaksınız.
        • Dilimleyerek servis yapın ve misafirlerinizin beğenisini toplayın.
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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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