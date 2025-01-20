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        Haberler Gündem Çevre Ağlara müsilaj takıldı! | Son dakika haberleri

        Ağlara müsilaj takıldı!

        Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden etkili olmaya başladı. Marmara Ereğlisi açıklarında balıkçıların ağına müsilaj takıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:01
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        Ağlara müsilaj takıldı!
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        Marmara Denizi'nin korkulu rüyası olan müsilaj yeniden ortaya çıktı. Marmara Ereğlisi açıklarına ağ atan balıkçıların, balık yerine müsilaj çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre Çevre kirliliği sonucu ortaya çıktığı tespit edilen müsilaj Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlandı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Marmara Ereğlisi'nde denize açılan balıkçılar radarda tespit ettikleri balıkları avlamak için suya ağ attı. Balıkçılar bir süre sonra ağları toplamaya başladı. Denizden balık yerine müsilaj çıktığını gören balıkçılar büyük şok yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, "Balıkçılarımızla birlikte Marmara Ereğlisi açıklarında denize açıldık. Radar da balık görünce ağlar denize bırakıldı, ancak ağların çekilmesi sırasında makinalar zorlamaya başladı. Sonuç olarak ağların içinde büyük oranda deniz salyası görüldü. Ekmeğini denizde arayan tüm Marmara kıyılarında da bulunan balıkçılarımızı zor günler bekliyor. Marmara kıyılarında milyonlarca insanın atıkları biyolojik arıtma yapılmadan denizin derinliklerine bırakılıyor" dedi.

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