Ağır vasıtalar birbirine girdi: 3 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 kamyon ve bir TIR’ın karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Hakan Bulut'un haberine göre, feci kaza, D-400 karayolu Mersin-Tarsus istikameti Hal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen talaş yüklü kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen kamyon çarptı. Bu esnada aynı yönde ilerleyen cam fabrikasına ait TIR'da kamyonlardan birine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR'’ın kupası yerinden fırladı. Kaza anında araçlarda bulunan yanıcı maddeler alev aldı.

Bir anda can pazarının yaşandığı kaza alanına çok sayıda sağlık, arama-kurtarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kupa içinde sıkışmak üzere 3 kişinin yaralandığı kazada çıkan yangın Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralıların Tarsus’taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.