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Günümüzde bulmacalara internet üzerinden de erişim sağlayabiliriz. Teknolojinin yaygınlaşması kelime oyunlarına ulaşımı kolaylaştırmıştır. Eski zamanlarda gazete eklerinde rastladığımız bulmacalar artık bir tık uzağımızda. Bulmacalarda çokça sorulan sorulardan birisi de “ağır kürenin diğer adı nedir?” sorusudur. Ağır kürenin eş anlamlısını ve diğer ismini sizler için detaylandırdık.

Ağır Küre Diğer Adı Nedir?

Dünya’nın en iç tabakasını oluşturan ağır küre, çeşitli metaller içerdiğinden dolayı ağır basınç altındadır. Ateş kürenin altında yer alan ağır küre en sıcak katman olarak geçmektedir. Derinliği oldukça fazla olduğundan dolayı elde ettiğimiz bilgiler de kısıtlı ölçektedir. Üstünde yer kabuğu altında ise çekirdek yer alır. Bu katmanın sıcaklığı 4500 derece dolaylarındadır. İç ve dış çekirdek olarak iki bölümden oluşur. İç çekirdek demir ve nikelden oluşmakta olup katı haldedir. Katı halde olmasının sebebi yüksek basınçtır. İç çekirdeği çevreleyen dış çekirdek ise sıvı halde bulunmaktadır. Ağır kürenin diğer adları barisfer ve çekirdektir.

Ağır Kürenin Diğer İsmi

Özellikle bulmaca tarzı kelime oyunlarında karşımıza aşina olduğumuz kelimelerin eş anlamlıları çıkmaktadır. Halk arasında yaygın kullanılan kelimelerin birden fazla ismi olabilir. Bu isim listesi ağır küre için de geçerlidir. Ağır küre en kalın ve en iç katmandır. Ağırlığı çok fazla olduğu için ağır küre olarak isimlendirilmiştir. Ağır kürenin diğer isimleri çekirdek ve barisferdir.

Ağır Küre Eş Anlamlısı

Bir kelimenin eş anlamını ansiklopedilerden ya da internetin arama motorlarından araştırabiliriz. Özellikle internet günümüzde bir bilgi deryasıdır. Ortalama 4500 km çapında olan ağır küre katmanı 4,5 milyar yıldan bu yana hala sıcaklığını korumaktadır. Tüm bu bilimsel bilgilerin yanı sıra ağır kürenin eş anlamlıları da oldukça merak edilmektedir. Ağır kürenin eş anlamlısı iki kelime yer almaktadır. Bu kelimeler çekirdek ve barisferdir. Barisfer daha çok coğrafi terim olarak kullanılır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk