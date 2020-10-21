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Aggregation Tanımı:

Aggregation kelimesinin anlamı; agregasyon, birçok farklı kısım veya bireyden oluşan bir grup, beden veya kitle, birimlerin veya parçaların bir kütleye ya da tümüne toplanması ve bu şekilde toplanma durumu olarak tanımlanır.

Aggregation Örnek Anlatımı:

Agregasyon olarak toplamanın tanımı, bir miktar alındıktan sonra toplanan herhangibir şey grubunu ifade eder. Bir agregasyon veya toplanmaya örnek, bir sınıf eylem davasında yer alan bir grup insandır.

Aggregation; birleştirme, herhangi şeyleri veya bireyleri biriktirme eylemi olarak tanımlanır. Agregasyon bir örneği, bir ilacın zararlı etkileri nedeniyle yaralanan bir grup insanı bulmak ve organize ederek toplamaktır. Farklı bir toplanma örneği de; Bir galaksi, yıldızlar ve gazın bir araya gelmesidir.

Aggregation Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Aynı elementin atomik ısısı, aggregation (agregasyon) durumuna bağlı olarak değiştiğinden, bunu dikkate alan bazı faktörlerin dahil edilmesi gerektiği sonucuna varılmalıdır.

Bununla moleküler agregasyon yoluyla bir sıvının deneysel bileşiminde değişiklik olmadan bir katıya geçebileceği görülür.