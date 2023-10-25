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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Agatha Christie'nin 'Doğu Ekspresinde Cinayet'i tiyatro sahnesinde

        Agatha Christie'nin 'Doğu Ekspresinde Cinayet'i tiyatro sahnesinde

        Polisiyenin kraliçesi Agatha Christie'nin ölümsüz eseri Doğu Ekspresinde Cinayet, görsel efektlerle Türkiye'de ilk kez Tiyatro Ak'la Kara sahnesinde yer alıyor. 27 Ekim Cuma günü sürprizlerle dolu bir oyun seyirciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:27
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        'Doğu Ekspresinde Cinayet' tiyatro sahnesinde
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        1933 yılında Agatha Christie’nin İstanbul Pera Palas’ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri Doğu Ekspresinde Cinayet bu sezon ilk kez Türkiye'de Tiyatro Ak’la Kara’da sahneleniyor.

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        Christie'nin dünyaca ünlü dedektifi Hercule Poirot ete kemiğe Atilla Şendil'in oyunculuğuyla bürünüyor.

        Rollerinin yanı sıra oyunun yönetmen koltuğunda tiyatro dünyasının önemli isimleri Atilla Şendil ve

        Savaş Özdural oturuyor.

        Oyunun kadrosundaki diğer isimler, Nazan Diper, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun, Kerem Tataroğlu.

        TAHMİNLER YANILIYOR

        İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde çok farklı karakterlerin yanı sıra dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot da vardır.

        Daha ilk gece trende vahşi bir cinayet işlenir. Bir kişi bıçaklanarak öldürülmüştür ve herkes şüphelidir. Üstelik cinayetin işlendiği kompartman gereğinden fazla kanıtla doludur.

        Poirot hayatında ilk defa sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Maktulü kim ya da kimler neden öldürmüştür? Sıradan bir yolcu grubu gibi görünen kişiler aslında bir şeyler mi saklamaktadır. Tren bir dağ başında kara saplanıp mahsur kalınca Poirot polis gelmeden katil ya da katilleri bulmak için zamanla yarışmaya başlar.

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        #Agatha Christie
        #Doğu Ekspresinde Cinayet
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