Agatha Christie kimdir?

Doğum Tarihi: 15.09.1890

Nereli: Birleşik Krallık, Togay

Ölüm Tarihi: 12.01.1976 (86 yaşında vefat etti)

Boyu Kaç: Bilinmiyor

Kilosu: Bilinmiyor

Burcu: Başak

Mesleği: Yazar, Tiyatro Yazarı

Agatha Christie Biyografisi

Aile Hayatı:

Agatha Christie, 15 Eylül 1890 tarihinde, Torquay, Devon‘da doğmuştur. Tam adı AgathaMaryClarissaMillerChristieMollowan’dır. MaryClarissaMiller ve MaryWestmacott takma adını da kullanmıştır. Babası FrederickAlvahMiller ve annesi de ClarissaMiller’dır. Christie'nin anne ve babası kızlarına isim vermekte hiç acele etmemişler, vaftiz töreninden sadece birkaç dakika önce "Agatha" isminde karar kılmışlardır. Kız kardeşi Margaret Frary Miller ve erkek kardeşi Louis Montant Miller’dır.

Eğitimi:

Agatha Christie, evde eğitim görmüştür. Çok küçük yaşta annesi tarafından yazmak için cesaretlendirilen Christie, on altı yaşındayken, Paris‘e, şan ve piyano dersleri alacağı bir okula gönderilmiştir.

Özel Hayatı:

Agatha Christie, 1914 yılında, bir Flying Royal Corps çalışanı olan ArchibaldChristie ile evlenmiştir. Bu evliliğinden 1919 yılında kızları Rosalind, dünyaya gelmiştir.

Archiebald Christie’nin, NancyNeele adında, daha genç bir kadına aşık olduğunu açıklaması üzerine, 1926 yılında Agatha Christie ile boşanmıştır. Bu üzüntüsünün üzerine aynı sene içerisinde bir acı daha yaşayan AgathaChristie, annesini de kaybetmiştir.

1928 yılında sonuçlanan boşanma sürecinin iki yıl sonrasında, Agatha Christie, 1927 senesinde, Ortadoğu’ya yaptığı ziyaretler sırasında tanıştığı, Arkeolog MaxMallowan’a, Suriye ve Irak’taki kazı alanlarına yaptığı yolculuklarda eşlik etmiştir. Daha sonra Max Mallowan ile evlenen Agatha Christie, bir çok yer gezip, görmüştür.

Kariyeri:

Agatha Christie’nin ilk dedektif romanı, The Mysterious Affair at Styles (Styles’daki Esrarengiz Olay)'dır. Daha sonra kırkı aşkın romanda karşımıza çıkacak olan ünlü Belçikalı dedektif karakteri, HerculePoirot’u ilk kez kullandığı kitabıydı. Kitap, çeşitli yayın evinlerinden geri çevrilmiştir. Daha sonra 1920 yılında BodleyHeidi Yayınevi tarafından kabul edilmiştir.

En çok çalıştığı ve yoğun olduğu dönemi 1920’lerin sonu olan AgathaChiristie’nin, 1930’larda, farklı esrarengiz olayları konu alan dört, DedektifHerculePoirot’un hikayelerini yazdığı on dört, MissMarple ve MüfettişBattle’ın hikayelerini yazdığı dört kitabı basılmıştır. Agatha Christie, yine aynı yıllarda HarleyQuin ve Mr. MarkerPyne hikayelerinin anlatıldığı, iki tane kitap yazmıştır. Daha sonra da iki tane sahne oyunu yazmıştır.

Christie'nin, diğer kitabında yazdığı ünlü dedektifi, görevinde amatör olan dedektif MissJaneMarple, tipik bir İngiliz karakteri olarak kaleme alınmıştır. Poirot karakteri, mantığını, akılcı methodlarını ve “küçük gri hücreler”ini kullanarak esrarengiz olayları çözüme ulaştırmak için görevini yerine getiren bir dedektiftir.

Marple karakteri, kadınlık içgüdülerine ve empati kurma yeteneğine güvenen bir dedektif olarak görevini yerine getirmiştir. Marple’ın adı, içlerinde ilk olarak AgathaChristie’nin 1930 senesinde yazdığı, Murder At The Vicarage (Ölüm Çığlığı) ve son olarak da, 1977 yılında yazdığı, Sleeping Murder (Uyuyan Ölüm)’ın bulunduğu, on yedi eserde geçmektedir. Poirot ve MissMarple karakterlerinin ikisi de sinema ve televizyona uyarlanmıştır.

1978 yılında MichaelApted’in yönetmenliğini yaptığı ve Agatha Christie’yi, Vanessa Redgrave’in canlandırdığı, Christie’nin gerçek hayat öyküsünü konu alan Agatha filmi, çekilmiştir. Film,1926 yılında Christie’nin boşanmasından sonra bir süreliğine ortadan kaybolup, Harrowgate Oteli’nde, Mrs. Neele adı altında yaşamasını konu almaktadır.

Agatha Christie’nin, 1936 yılında MaryWestmacott takma adı altında yazdığı, ilk altı psikolojik romantizm romanı basılmıştır.

1937 yılında ise HowardCarter’la tanıştığı, Luxor ziyaretinden sonra, 1973 yılına kadar basılmayan, ”Akhanaton” adlı sahne oyununu yazmıştır. Bu oyun 1979 yılında New York Londra’da, “Akhanaton” ve “Nefertiti” adıyla sahnelenmiştir.

Agatha Christie, ikinci dünya savaşı sırasında, Londra’da Univesity College Hospital dispanserinde görev yapmıştır. Savaş sonrasında, roman çalışmalarına devam etmesinin yanı sıra, sahnede ve sinemada da başarı kazanmıştır.

1954 yılında ”Witness for the Prosecution (Beklenmeyen Şahit)” oyunu, New York Drama Critics Circle tarafından, sezonun en iyi yabancı sahne oyunu seçilmiştir.

Agatha Christie, 1967 yılında, İngiliz Araştırma Klübü’nün başkanı olmuştur.

1971 yılında ise AgathaChristie, İngiltere’nin en yüksek onur ünvanı olan “Britanya İmparatorluğu Kadın Komutanı” nişanını almıştır.

Agatha Christie, 12 Ocak 1976’da, İngiltere Wallingford'da vefat etmiştir.

Kitapları bir çok dile çevrilen, yüzü aşkın eserin sahibi olan Agatha Christie, tüm zamanların en çok satan İngiliz roman yazarıdır.

Agatha Christie’nin Bazı Sözleri:

Gurur, insanın duygularını saklamasına yarar. Onları hissetmesine engel olmaz.

Çok azımız gözüktüğümüz gibiyiz.

İnsan nezle oluncaya kadar burnundan nefes almasının ne kadar harikulade bir şey olduğunu fark edemiyor.

Bazen insanın kendi kendine hikâyeler uydurması hoş oluyor. Bilhassa pek çok kişi görmüyorsa

İnsanların göründükleri gibi olduklarını sanmamalısınız.

Zeki olup da aptal görünmek kadar iyi bir şey yoktur.

Keşke hayatta her şey siyah ya da beyaz kadar keskin ve açık olarak belirlenebilse.

Eserleri:

Ölüm Sessiz Geldi – The Mysterious Affair at Styles – 1920

Gizli Düşman – The Secret Adversary – 1922

Dersimiz Cinayet – Murder on the Links – 1923

Kahverengi Elbiseli Adam – The Man in the Brown Suit – 1924

Poirot Araşırıyor – Poirot Investigates – Polisiye Hikaye – 1924

Chimneys Şatosunun Esrarı – The Secret of Chimneys 1925

Roger Ackroyd Cinayeti – The Murder of Roger Ackroyd 1926

Büyük Dörtler – The Big Four 1927

Mavi Trenin Esrarı – The Mystery of the Blue Train 1928

Dört Neşeli Arkadaş – The Seven Dials Mystery – 1929

Cinayet Ortakları – Partners in Crime – Polisiye Hikaye – 1929

Ölüm Çığlığı – The Murder at the Vicarage – 1930

Ruhların Cinayeti – The Sittaford Mystery – 1931

Cesetler Ağlamaz – Peril at End House – 1932

Cinayetler Klübü – The Thirteen Problems – Polisiye Hikaye -1932

Birisi Ölecek – Lord Edgware Dies – 1933

Kırmızı İşaret – The Hound of Dead – Polisiye Hikaye – 1933

Şark Ekspresinde Cinayet – Murder on the Orient Express – 1934

The Listedeler Mystery – Polisiye Hikaye – 1934:

Ceset Dedi ki – WHO Didn’t They Ask Evans? – 1934

Parker Pyne Investigates – Polisiye Hikaye – 1934

Üç Perdelik Cinayet – Three-Act Tragedy- 1934

Ölüm Diken Üstünde – Death in the Clouds – 1935

Cinayet Alfabesi – The ABC Murders – 1936

Gece Gelen Ölüm – Murder in Mesopotamia – 1936

Briç Masasında Cinayet – Cards on the Table – 1936

Ölüden Gelen Mektup – Dumb Witness – 1937

Nil’de Ölüm – Death on the Nile – 1937

Arka Sokaktaki Cinayet – Murder in the Mews – Polisiye Hikaye – 1937

Ölümle Randevu – Appointment with Death – 1938

Noelde Cinayet – Hercule Poirot’s Christmas – 1938

Yedi Sigara – Easy to Kil – 1939

The Rekâtta Mystery – Polisiye Hikaye – 1939

On Küçük Zenci – And Then There Webe None – 1939

Koltuktaki Ölü – Sad Cypress – 1940

İskemlede Beş Ceset – Öne, To, Bukle My Shore – 1940

Ölüm Oyunu – Evil Under the Sun – 1941

Ölüm Pusudaydı – N ör M? – 1941

Cesetler Merdiveni – The Body in the Library – 1942

Beş Küçük Domuz – Five Little Pigs – 1942

Cinayet Reçetesi – The Moving Finler – 1942

Sıfıra Doğru – Towards Zero – 1944

Yılan İçini Döktü – Death Comes as the End – 1944

Şampanyadaki Zehir – Sparking Cyanide – 1945

Uğursuz Malikane – The Hollow – 1946

Hercule ’ün 12 Görevi – The Labours of Hercules Polisiye Hikaye – 1947

Şeytan Dönemeci – Taken at the Floyd – 1948

Beklenmeyen Şahit – Witness for the Prosecution – Polisiye Hikaye – 1948

Çarpık Evdeki Cesetler – Crooked House – 1949

Cinayet İlanı – A Murder is Announced – 1950

Fare Kapanı – Three Blind Mice – Polisiye Hikaye – 1950

Bağdat’ta Buluşalım – They Came to Baghdad – 1951

The Under Dog – Polisiye Hikaye – 1951

Fotoğraftaki Lekeler – Mrs McGinty’s Dead – 1952

Zarif Bir Cinayet Gecesi – They Do It with Mirrors – 1952

Ecelin Çağrısı – After the Funeral – 1953

Porsuk Ağacı Cinayeti – A Pocket Full of Rye – 1953

Nereye? – Destination Unknown- 1954

Üç Yanlış Üç Ceset – Hickory Dickory Dock – 1955

Sonuncu Kurban – Dead Man’s Folly – 1956

Trende Cinayet – 4.50 from Paddington – 1957

Şahidin Gözleri – Orda By Innocence – 1958

Kapı Tekrar Vuruldu – Cat Among the Pigeons – 1959

Noel Kekinin Gizemi – The Adventure of the Christmas Pudding – Polisiye Hikaye – 1960

Ölüm Büyüsü – The Pale Horse – 1961

Double Sin – Polisiye Hikaye – 1961

Ve Ayna Kırıldı – The Mirror Crack’d from Side to Side – 1962

Ölüm Saatleri – The Clocks – 1963

Ölüm Adası – A Caribbean Mystery – 1964

Cinayetler Oteli – At Berta’msa Hotel – 1965

Tavus Kuşu Cinayeti – Third Girl – 1966

Gece Yarısı Cinayeti – Endeks Knight – 1967

Pembe Evdeki Ölü – By the Pericin of My Thumbs – 1968

Elmayı Yılan Isırdı- Hallowe’en Party – 1969

Benim Adım Ölüm – Passenger to Frankfurt – 1970

Ölüm Meleği – Nemesis – 1971

The Golden Ball – Polisiye Hikaye – 1971

Filler de Hatırlar – Elephants Can Remember – 1972

Cinayetler Kapısı – Postern of Fate- 1973

Hercule Poirot İz Üzerinde – Poirot’s Early Cases – Polisiye Hikaye – 1974

Ve Perde İndi – Curtain – 1975

Uyuyan Ölüm – Sleeping Murder – 1976

Miss Marple’ın Son Maceraları – Miss Marple’s Final Cases – Polisiye Hikaye – 1979

Problem at Pollensa Bay-öykü – 1991

The Harlequin Tea Set-öykü – 1997

Işıklar Sönünce – While the Light Lasts-öykü – 1997