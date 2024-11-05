Ağaç budarken canından oldu

Kahta ilçesine bağlı Burmapınar köyünde yaşayan 75 yaşındaki İbrahim Bozkurt, budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören köylüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen ekipler, yaralı adamı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.