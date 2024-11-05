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        Haberler Gündem Güncel Ağaç budarken canından oldu | Son dakika haberleri

        Ağaç budarken canından oldu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 75 yaşındaki bir adam, budama yaptığı sırada ağaçtan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:56 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:58
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        Ağaç budarken canından oldu
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        Kahta ilçesine bağlı Burmapınar köyünde yaşayan 75 yaşındaki İbrahim Bozkurt, budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

        Ağır yaralanan yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören köylüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yaralı adamı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        #Adıyaman
        #Kaza
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