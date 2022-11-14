'Laf taşıdı' diye çenesinden vurdu

Ağabeyinin ölümünde zanlıya "laf taşıdı" diye kaçırıp dövdü, çenesinden vurdu
Adana'da Vedat Toraman, ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Seyit Mehli'yi silah zoruyla kaçırıp, götürdüğü boş arazide tabancayla bacaklarından ve çenesinden vurdu. Olayın ardından yakalanan Toraman ifadesinde, Mehli'nin ağabeyini öldüren ve olayın ardından tutuklanan zanlıya laf taşıdığını öne sürdü
Adana'da Vedat Toraman (20), ağabeyi Mücahit Toraman'ın (25) ölümünden sorumlu tuttuğu Seyit Mehli'yi (20) silah zoruyla kaçırıp, darbettikten sonra tabancayla vurdu.
Olay, 27 Ekim günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Toraman, arkadaşı Musa Zengin (26) ile birlikte otomobille gezerken, husumetli olduğu Seyit Mehli ile karşılaştı.
SİLAH ZORUYLA OTOMOBİLE BİNDİRDİ
Toraman, tartıştığı Mehli'yi silahla tehdit edip, zorla otomobile bindirdi. Toraman, Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki boş bir arsaya götürdüğü Mehli'yi dövüp, tabancayla bacaklarından ve çenesinden vurdu. Seyit Mehli'yi yol kenarında bırakan 2 şüpheli, kaçtı.
AĞIR YARALANDI
Bölgeden geçen bir kişi, Seyit Mehli'nin kanlar içinde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mehli, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı Seyit Mehli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
POLİS OPERASYONLA YAKALADI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin eşkalini tespit etti. Polis,12 Kasım günü adreslerine düzenlediği operasyonla Vedat Toraman ile Musa Zengin'i gözaltına aldı.
CİNAYETTEN SORUMLU TUTTUĞU ORTAYA ÇIKTI
Emniyete götürülen şüphelilerden Vedat Toraman'ın, 12 Ocak günü poğaça almak için gittiği fırında silahlı saldırıda öldürülen Mücahit Toraman'ın (25) kardeşi olduğu, Mehli'yi de bu cinayetten sorumlu tuttuğu ortaya çıktı.
Vedat Toraman ifadesinde, Mehli'nin ağabeyini öldüren ve olayın ardından tutuklanan Gökhan Özdemir'e laf taşıdığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Toraman ile Musa Zengin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Ağabeyinin ölümünde "laf taşıdı" diye çenesinden vurdu - Adana haberleri/agabeyinin-olumunde-laf-tasidi-diye-cenesinden-vurdu-3538460
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