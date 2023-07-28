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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağabeyini böyle öldürdü!

        Gaziantep'teki kardeş cinayeti kamerada: Ağabeyini böyle öldürdü

        Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Faruk Tanrıöver'in, ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver'i tabancayla vurup, öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kardeş katilinin ifadesi de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:34
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        Ağabeyini böyle öldürdü!
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        Gaziantep'te Ömer Faruk Tanrıöver'in (27) ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver'i (41) tabancayla öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, çarşamba gecesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Faruk Tanrıöver ile kendisini şehir dışından gelip tedavi olması için ikna etmek isteyen ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver arasında tartışma çıktı.

        BAŞINDAN VURULAN 5 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ

        Bu sırada Ömer Faruk Tanrıöver, yanındaki tabanca ile ağabeyine iki el ateş etti. Yaralanan İbrahim Halil Tanrıöver, dışarı çıkıp, kaçmaya çalıştı. Ömer Faruk Tanrıöver, bu kez binanın merdivenlerinde ağabeyine ateş açtı. Başından vurulan 5 çocuk babası İbrahim Halil Tanrıöver, hayatını kaybetti.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Gözaltına alınan Ömer Faruk Tanrıöver, ifadesinde, "Benim üzerimde baskı kurup, sürekli beni aşağılıyordu. Bana ağır hakaretler ediyordu. Son gece yine tartıştık ve bana hakaretlerini sürdürdü. Kendisini uyarmama rağmen devam edince tabancayla ateş ettim. Ağabeyim yaralı halde evden çıktı. Ben de kendimi kaybettiğim için peşinden gittim ve onu öldürdüm" dedi.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tanrıöver, tutuklandı.

        #gaziantep haberleri
        #kardeş cinayeti
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