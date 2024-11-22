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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'daki restoran yangınına ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'daki restoran yangınına ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin dumandan etkilendiği restoran yangınına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:14 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:14
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        Restoran yangını! İş yeri sahibi tutuklandı
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        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, restoran sahibi S.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K'yi gözaltına aldı.

        Şüpheli S.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

        Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki restoranda dün çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi dumandan etkilenmişti.

        Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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