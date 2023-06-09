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Afyonkarahisar'da trafik kazası: Milletvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan büyükbaş hayvan yüklü TIR, devrilerek yanmaya başladı. TIR'dan dağılan büyükbaş hayvanlardan birine çarpan otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu yaralandı

Giriş: 09.06.2023 - 06:37 | Güncelleme: ABONE OL
Afyonkarahisar'da trafik kazası: Milletvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı
AA

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü TIR, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı.

DEVRİLEN TIR'DAKİ BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR KARAYOLUNA DAĞILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'daki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı karayoluna dağıldı.

Ünal Özdemir (53) idaresindeki otomobil, karayolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

YENİŞEHİRLİOĞLU VE OĞLU YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Afyonkarahisar-Uşak karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

YENİŞEHİRLİOĞLU: TEDAVİMİZ DEVAM EDİYOR

Yenişehirlioğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece TBMM’deki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra seçim bölgem Manisa’da teşkilatımızla buluşmak üzere çıktığımız yolda Afyonkarahisar’da trafik kazası geçirdik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hastanede tedavimiz devam ediyor. Arayarak veya mesajlarıyla yanımda olan tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Biz bu canın emanetçisiyiz. Sağlıklı günlerde birlikte olmak ümidiyle" dedi

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