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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da TIR'ın tur otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        TIR'la tur otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR'ın tur otobüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 21:21 Güncelleme: 05.03.2025 - 21:21
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        TIR'la tur otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
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        İ.Y. idaresindeki TIR, ilçenin Cami Kebir Mahallesi Denizli Caddesi Opet Kavşağı'nda, M.Ö. yönetimindeki tur otobüsüne çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan TIR sürücüsü İ.Y. ile otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Xıe TAO, Lıo Hong, Lıu Wendong ve Jıang Yıwen, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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