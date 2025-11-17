Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
N.Ö, (25) idaresindeki TIR, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Cumalı kavşağında B.A'nın (26) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü B.A. hayatını kaybetti, araçtaki B.A. (12), Y.A. (8) ve TIR sürücüsü N.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.A. da (12) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TIR sürücüsü N.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Fotoğraf: AA