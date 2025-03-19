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        Haberler Gündem Çevre Afyonkarahisar'da "keklik" cezası: 132 bin 220 lira | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da keklik avlayan kişilere 132 bin 220 lira ceza

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde keklik avlayan 4 kişiye, 132 bin 220 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 18:09 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:10
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        Afyonkarahisar'da "keklik" cezası: 132 bin 220 lira
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        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şuhut ilçesi Efe köyü yolundaki araçta bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı.

        Kontrolde, E.U, M.G, E.U. ve F.U'nun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama gerçekleştirildi.

        Aramada 4 kafeste canlı keklik, avlanan 6 keklik, 4 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 18 dolu kartuş ve bir tuzak takımı ele geçirildi.

        Şüphelilere, 132 bin 220 lira ceza kesildi.

        Keklikler, ekipler tarafından Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

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