Afyonkarahisar'da "keklik" cezası: 132 bin 220 lira

Afyonkarahisar'da keklik avlayan kişilere 132 bin 220 lira ceza
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde keklik avlayan 4 kişiye, 132 bin 220 lira ceza uygulandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şuhut ilçesi Efe köyü yolundaki araçta bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı.
Kontrolde, E.U, M.G, E.U. ve F.U'nun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama gerçekleştirildi.
Aramada 4 kafeste canlı keklik, avlanan 6 keklik, 4 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 18 dolu kartuş ve bir tuzak takımı ele geçirildi.
Şüphelilere, 132 bin 220 lira ceza kesildi.
Keklikler, ekipler tarafından Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.