Afyonkarahisar'da kar şerbeti serinletiyor

Kar şerbetini bu yıl bayram döneminden beri yaptıklarını dile getiren Levent, "Bu karları 16 kilometre uzaklıkta bulunan Akdağ'daki kar kuyusundan eşek ve katır üzerinde getiriyoruz. Afyonkarahisar, Isparta, çevre ilçe ve köylerden müşteriler, kar şerbeti içmeye buraya geliyor" dedi.