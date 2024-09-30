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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da eşini öldüren koca intihar etti | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da eşini öldüren koca intihar etti

        Afyonkarahisar Emirdağ'da karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Eşini tüfekle vuran koca intihar etti. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede öldü. Kavgayı ayırmak için araya giren oğul ise saçmaların isabet etmesiyle yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 04:23 Güncelleme: 30.09.2024 - 04:27
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        Eşini öldürdüğü tüfekle intihar etti
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti. AA'nın haberine göre; ilçenin Kacerli Mahallesi'nde Satı Aktan (49) ile eşi Seydi Aktan (55) arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KANLI BİTTİ

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seydi Aktan, evde bulundurduğu tüfekle eşini vurdu. Kavgada araya giren çiftin oğlu M.A. da saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

        KARI KOCA ÖLDÜ, OĞUL YARALANDI

        Seydi Aktan daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Satı Aktan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı M.A'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA, diğer fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #afyonkarahisar
        #Emirdağ
        #Son dakika haberler
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