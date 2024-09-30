Afyonkarahisar'da eşini öldüren koca intihar etti

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı eşini öldüren koca, intihar etti. AA'nın haberine göre; ilçenin Kacerli Mahallesi'nde Satı Aktan (49) ile eşi Seydi Aktan (55) arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seydi Aktan, evde bulundurduğu tüfekle eşini vurdu. Kavgada araya giren çiftin oğlu M.A. da saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

KARI KOCA ÖLDÜ, OĞUL YARALANDI Seydi Aktan daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Satı Aktan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı M.A'nın durumunun iyi olduğu bildirildi. *Haberin ilk fotoğrafı DHA, diğer fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.