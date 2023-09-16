Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesindeki ağaçlık alana helikopter düştü

        Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesindeki ağaçlık alana helikopter düştü

        Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesine iniş sırasında rüzgara kapılan helikopter, alçak mesafeden ağaçlık alana düşerek kaza kırıma uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 21:07 Güncelleme: 16.09.2023 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alınan bilgiye göre, N.C'nin komutasındaki özel bir helikopter, Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesine iniş esnasında alçak mesafeden ağaçlık alana düştü.

        Kazada, helikopterdeki N.C. ile oğlu B.C. yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.20’de pilotajını N.C'nin yaptığı özel helikopter, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden havalanarak Afyonkarahisar'da bir termal otel bahçesinde bulunan helikopter iniş/kalkış alanına iniş esnasında, ters esen rüzgarın etkisiyle alçak mesafeden bahçe içinde ağaçlık alana düşerek kaza kırıma uğramıştır. Pilot N.C. ile yanında bulunan oğlu B.C. kazada yaralanmamışlardır. Kontrolleri yapılan vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

        Öte yandan helikopterin düşme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde helikopterin rüzgara kapılarak ağaçlık alana düştüğü görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        3 gol var!
        3 gol var!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa