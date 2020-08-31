Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.