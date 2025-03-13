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        Haberler Gündem Güvenlik Afyonkarahisar'da 3 bin 450 tabanca gövdesi ve 80 bin 790 silah tamamlayıcı ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da 3 bin 450 tabanca gövdesi ve 80 bin 790 silah tamamlayıcı ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, birleştirildiğinde 3 bin 450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 08:52 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:21
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        Silah fabrikası gibi! 3 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 'Yasa dışı silah imalatı' ve 'Silah kaçakçılığı' suçlarına yönelik Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 tabanca gövdesi ve 80 bin 790 silah tamamlayıcı parça ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2'si 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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