Afyonkarahisar'da 3 bin 450 tabanca gövdesi ve 80 bin 790 silah tamamlayıcı ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 3 bin 450 tabanca gövdesi ve 80 bin 790 silah tamamlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 'Yasa dışı silah imalatı' ve 'Silah kaçakçılığı' suçlarına yönelik Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

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Aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 tabanca gövdesi ve 80 bin 790 silah tamamlayıcı parça ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2'si 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.