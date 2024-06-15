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        Haberler Bilgi Yaşam Afyonkarahisar bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet 2024 Afyonkarahisar bayram namazı saati vakti!

        Afyonkarahisar bayram namazı saati: Afyonkarahisar bayram namazı ne zaman, saat kaçta?

        Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Kurban Bayramı öncesinde, Diyanet İşleri tarafından belirlenen bayram namazı saatleri ile Afyonkarahisar ili bayram namazı saati belli oldu. İşte Diyanet ile 2024 Afyonkarahisar bayram namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:29
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        • 1

          Kurban Bayramı hazırlıklarında sona gelindi. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramın birinci günü sabah saatlerinde kılınan bayram namazı öncesinde, Afyonkarahisar ili bayram namazı saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Afyonkarahisar bayram namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 16 Haziran 2024 Afyonkarahisar bayram namazı vakti...

          İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 2

          AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

          Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın 1. Günü 16 Haziran Pazar Diyanet İşleri tarafından belirlenen saatlerde eda edilecek.

          Afyonkarahisar'da bayram namazı saat 06.07'de kılınacak.

          AFYONKARAHİSAR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

          Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

          Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

        • 4

          1. Rekat Kılınışı

          Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

          Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

          Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

          Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

          İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        • 5

          2. Rekat Kılınışı

          İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

          Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

          Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

          Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

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