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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyon haberleri: AK Partili vekil ve il başkanı kazada yaralandı | Son dakika haberleri

        AK Partili vekil ve il başkanı kazada yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 08:50 Güncelleme: 15.02.2025 - 08:50
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        AK Partili vekil ve il başkanı kazada yaralandı
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        Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi kavşağında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ile 4 kişi yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Minibüste bulunan Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Sandıklı'daki programından dönerken kazanın yaşandığı bildirildi.

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        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
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