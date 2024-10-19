Afyonkarahisar'da olay, Sultandağı ilçesi Yıldırım mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güler K. (66) isimli kadın, komşusunun köpeklerinin bahçesini dağıtması sebebiyle komşusu S.I. ile tartıştı.

DARP EDİLDİ HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Güler K., S.I. tarafından darp edildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Güler K., olay yerine gelen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"BENİM DEĞİL' DEYİP HAKARET ETTİ"

Kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Güler K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili konuşan Güler K., "Karşı komşum S.I.’nın beslediği sahipsiz sokak köpeğinin bahçeme verdiği zararı kendisine göstermek istedim, ‘benim değil’ diye bağırmaya ve hakaret etmeye başladı.

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"BU YAŞTA DAYAK YEDİM"

Benim köpekleri kovalamak için aldığım değneği elimden alıp bana vurmaya başladı. Bisikletini de kaldırıp 3-4 kere göğsüme vurdu. Yere yığıldım. Başımdan, omzumdan, kolumdan yaralandım. Can havliyle ambulansı aradım, buradaki hastaneden beni Bolvadin Devlet Hastanesine gönderdiler. Bu yaşta dayak yedim, canım hala yanıyor" dedi.

SALDIRGAN KOMŞU GÖZALTINDA

Olay sonrası S.I. polis tarafından gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.