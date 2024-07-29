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        Haberler Magazin Afşar Timuçin'e veda - Magazin haberleri

        Afşar Timuçin'e veda

        Yazar ve şair Afşar Timuçin, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:35 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:36
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          Afşar Timuçin, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetmişti. Timuçin'in cenazesi dün Ataköy’deki Ömer Duruk Camii'nden kaldırıldı.

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          Timuçin'in oğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Timuçin, yaptığı açıklamada, babasının önemli bir insan olduğunu belirterek; "Afşar Timuçin, Türk edebiyatının ve Türk felsefe dünyasının önemli bir ismidir. Bütün çalışmalarını bu topraklardan beslenerek yazmıştır" dedi.

        • 3

          Babasının evrensel değerlere açılacak biçimde verdiği eserlerin etkisini uluslararası düzeyde hâlâ gösterdiğini dile getiren Ali Timuçin; "Onun eserlerinden yeni nesiller de yararlanacak, kendi ufuklarını genişleterek kendi dünyalarını oluşturacaklar" şeklinde konuştu.

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          Timuçin, babasının yaşamına ilişkin bilgiler vererek; "Babam Azerice de bilmez, hayatında Azerbaycan’a da Gürcistan'a da gitmedi. Bu toprakların insanıdır. İnternette yazanlara inanmayın, kopyala yapıştır biçimde hayatınızı götürmeyin. Sorgulayarak yaşayın. Sosyal medya değil de somut kitaplara yönelin. Bu bizim umutlarımızı artıracak" görüşünü paylaştı.

        • 5

          Afşar Timuçin'in bazı rahatsızlıkları bulunduğunu anlatan Ali Timuçin; "Kalp sorunu yoktu ama yaşam bir yerde size öyle yükler yüklüyor ki kalp yetmiyor artık. Onun da kalbi yaşlılığa bağlı olarak artık yetmedi ve kendisini kaybettik" değerlendirmesini yaptı.

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          Yazar Adnan Özyalçıner ise şair, romancı ve felsefeci olan arkadaşı Afşar Timuçin ile aynı lisede okuduklarını belirterek; "Dünyaya aydınlığı şiirin getireceğine inanıyordu. Kendisi 1960 kuşağı şairlerindendi. O kuşak, ikinci yeni döneminden sonra toplumcu edebiyatı getiren ekiptir. O bakımdan 1960 kuşağı, şiiri insana, doğaya, dünyaya bakışıyla belirlenmiş ve onu değiştirici dönüştürücü bir şiirdir. Afşar da bunu en güzel yapan şairlerden biriydi. O dönemin şairleri hem eylemci hem de edebiyatçıydı. Yani hem hayatı değiştirmek hem şiiri, edebiyatı aydınlık hale getirmek için çalıştılar" diye konuştu.

        • 7

          Afşar Timuçin'in naaşı, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

          'Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz', 'Gece Gelen Eski Dost' ve 'Denizli Pencere' gibi öykü, şiir ve roman türünde eserleri bulunan Afşar Timuçin; Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Papirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar ve Varlık dergilerinde yayımlanan şiirleriyle tanınıyordu.

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