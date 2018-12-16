Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, 20'den fazla sivil yaralandı.

Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki dükkanlarda da hasar oluştuğu, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Ayrıca Afrin'in Villalar Caddesi'nde bir bombalı araç tespit edildiği ve patlatılmadan araç bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Azez ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde, 12-13 Aralık tarihlerindeki terör eylemlerinde 7 sivil ölmüş, 49 sivil yaralanmıştı.



ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ



Sabah saatlerinde patlatılan bomba yüklü araç, en az sekiz kişinin ölümüne ve 20´den fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi´nden yapılan açıklamaya göre henüz saldırıyı üstlenen olmadı.



Ayrıca Afrin'in Villalar Caddesi'nde başka bir bombalı aracın tespit edildiği ve patlatılmadan araç bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



