eni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda üç maç sona erdi.

Kamerun'da düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, D ve E gruplarında üç maçla devam etti.

Douala kentindeki Japoma Stadı'nda oynanan günün ilk karşılaşmasında, E Grubu'nda yer alan Cezayir ile Sierra Leone arasındaki mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Garoua şehrindeki Roumde Adjia Stadı'nda oynanan D Grubu maçlarında ise Nijerya, 30. dakikada Kelechi Iheanacho'nun fileleri havalandırmasıyla Mısır'ı 1-0 mağlup etti.

Grubun diğer karşılaşmasında, Sudan ile Gine-Bissau 0-0 berabere kaldı. Gine-Bissau'da 82. dakikada Judilson Mamadu Tuncara Gomes, kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.