Afrika Parlamentosundan Avrupa Parlamentosuna Fas ile İspanya arasındaki krize müdahale etmeme çağrısı

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosunun, Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) şehrine göç krizinde reşit olmayanları kullanmasını reddeden kararı değerlendirildi.
Fas-İspanya kriziyle ilgili bazı temel kurallara saygı gösterilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "İki ülke arasındaki sorunlar, Fas ile İspanya arasındaki ikili ilişkiler kapsamındadır. Fas ile İspanya arasındaki kriz, diplomatik yollarla veya doğrudan ikili müzakereler yoluyla çözülebilir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, gerginliği artıracak herhangi bir tutum takınılmaması gerektiği vurgulandı.
Avrupa Parlamentosunda dün konuyla ilgili yapılan oylamada yasa tasarısı 85 ret oyuna karşılık 397 evet oyuyla kabul edilmişti.
Arap Parlamentosu da dün, Avrupa Parlamentosuna iki ülke arasındaki krize müdahale etmemesi çağrısında bulunmuştu.
Fas Kralı 6. Muhammed, 1 Haziran'da, Avrupa devletlerinde bulunan reşit olmayan Faslı düzensiz göçmenler sorununun çözüme kavuşturulması için İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı görevlendirmişti.
Aynı gün Fas İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, şu ana kadar başta İspanya ve Fransa olmak üzere Avrupa devletleri ile oluşturulan ortak mekanizmalar sonucu binlerce düzensiz göçmenin ülkeye geri getirildiği kaydedilmişti.
- İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz
Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19'dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.
İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.
Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'de başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçmişti.
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