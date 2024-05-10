Afra Saraçoğlu: Yazın dinleneceğim

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Afra Saraçoğlu, katıldığı bir törende 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne lâyık görüldü.

"KEYFİMİZ YERİNDE"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Afra Saraçoğlu; "Keyfimiz yerinde. Üniversiteden ödül almak tabii ki daha gurur verici, her zaman önem veriyorum" dedi.

Afra Saraçoğlu ayrıca rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından dinleneceğini söyledi.