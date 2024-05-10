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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu: Yazın dinleneceğim - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu: Yazın dinleneceğim

        Afra Saraçoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından dinleneceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:44
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Afra Saraçoğlu, katıldığı bir törende 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne lâyık görüldü.

        "KEYFİMİZ YERİNDE"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Afra Saraçoğlu; "Keyfimiz yerinde. Üniversiteden ödül almak tabii ki daha gurur verici, her zaman önem veriyorum" dedi.

        Afra Saraçoğlu ayrıca rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından dinleneceğini söyledi.

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