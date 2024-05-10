Afra Saraçoğlu: Yazın dinleneceğim
Afra Saraçoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından dinleneceğini söyledi
Giriş: 10.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:44
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Afra Saraçoğlu, katıldığı bir törende 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne lâyık görüldü.
"KEYFİMİZ YERİNDE"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Afra Saraçoğlu; "Keyfimiz yerinde. Üniversiteden ödül almak tabii ki daha gurur verici, her zaman önem veriyorum" dedi.
Afra Saraçoğlu ayrıca rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından dinleneceğini söyledi.
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