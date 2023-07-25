Afra Saraçoğlu'ndan oturduğu yerden dans

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Afra Saraçoğlu, daha sonra kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlarla ilgili harekete geçmişti.

Oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Konunun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.