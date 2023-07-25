Afra Saraçoğlu'ndan oturduğu yerden dans
Mert Ramazan Demir ile birlikteliği geçtiğimiz haftalarda Göcek'te belgelenen Afra Saraçoğlu, Şevval Şahin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ve kız arkadaşlarıyla Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Gün boyu denize girmeyen ve yerinden kalkmayı tercih etmeyen ünlü oyuncu, dostlarının danslarına oturduğu yerden eşlik etti
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2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Saraçoğlu, ayrılığın ardından eski aşkının yakın arkadaşı ve aynı zamanda partneri olan Mert Ramazan Demir ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü oyuncu, Bodrum Yalıkavak'taki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.
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Saraçoğlu, Şevval Şahin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ve kız arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık iki saat sohbet etti.
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Gün boyu denize girmeyen ve yerinden kalkmayı tercih etmeyen Afra Saraçoğlu, dostlarının danslarına oturduğu yerden eşlik etti.
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Murat Kazancıoğlu'nun sevgilisi Şevval Şahin ve Afra Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Ramazan Demir'in yanlarında olmaması da dikkatlerden kaçmadı.
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"İHANET" İDDİASI
Öte yandan Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü. Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.
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"ARKADAŞIMIZ" DEYİP, SONRA SİLMİŞTİ
Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında, "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Yazıcıoğlu, mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i silmişti. Bu hamle Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'ın birlikte olduğu yönündeki söylentileri daha da alevlendirmişti.
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AŞK BELGELENDİ
Bu açıklamalarının ardından aşk dedikoduları sonunda geçtiğimiz haftalarda belgelenmişti. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, birlikte tatilde görüntülenmişti.
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Tekne turunda görüntülenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Göcek'e demir atmıştı.
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Denizin ve güneşin tadını çıkaran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir,denizde romantik anlar yaşamıştı. Fotoğraflarla belgelenen aşk sosyal medyada da gündem olurken, konu hakkında birçok yorum yapılmıştı.
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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Afra Saraçoğlu, daha sonra kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlarla ilgili harekete geçmişti.
Oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Konunun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.