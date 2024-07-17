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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, birbirlerini takipten çıktı

        Bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. İkilinin ayrıldığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 08:38 Güncelleme: 17.07.2024 - 08:42
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          Bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikteliği yeniden sarsıntıda.

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          Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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          Birliktelikleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

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