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Afk Tanımı:

Afk kelimesinin anlamı; away from keyboard sözünün (klavyeden uzak) bir kısaltmasıdır. İnsanların bir süre klavyenizde olmayacağınızı veya bir süre online (çevrimiçi) olmayacağınızı bilmelerini sağlar.

Çevrimiçi sohbet ediyorsanız veya bir online oyun oynuyorsanız, afk, arkadaşlarınızın klavyeden uzaklaştığınızı bilmesini sağlar.

Afk Örnek Anlatımı:

Afk, başkalarına bilgisayarınızda bir süre olmayacaklarını bilmelerini sağlayan klavyeden uzak anlamına gelir. Kısa bir mola verdiğinizi belirtmek için sık sık başka bir kısaltma ile kullanılır. Afk bir internet kısaltma sözüdür ve bu yüzden resmi konuşmalarda kullanılmamaktadır. Afk büyük ve küçük harf olarak yazılabilir.

Afk Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Afk gidiyorum, akşam yemeğim hazır.

Sınav sezonu geçene kadar afk olacağım.