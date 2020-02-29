29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afili Aşk neden yok? Afili Aşk yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin yeni bölümünün bu akşamki Kanal D yayın akışında bulunmamasının ardından gündeme geldi. Afili Aşk, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha gün değiştirmiş ve Çarşamba günü yerine Cumartesi akşamları yayınlanmaya başlamıştı. İşte Afili Aşk ile ilgili detaylar...
AFİLİ AŞK NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Afili Aşk'ın bu hafta gün değişikliğine gittiği açıklandı. Afili Aşk bundan sonra Cumartesi günleri değil Perşembe akşamları ekranlara gelecek. Bu yüzden dizinin 36. yeni bölümü 5 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.
AFİLİ AŞK 35. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kerem ölüm kalım savaşı verirken Ayşe ve ailesinin endişeli bekleyişi sürer. Rıza Kerem’in başına gelenlerden kendini sorumlu tutar, Muhsin’e dostluk elini uzatır. Ancak bu sefer Yiğiter ailesi tepkilidir.
Ayşe ise Kerem’i kaybetme korkusunu yaşar. Hastanedeki yas ortamı Kerem’in uyanmasıyla yerini bayram havasına bırakır. Ama garip giden bir şeyler vardır. Kerem her şeyin üstüne temiz bir sayfa açmak ister. Ayşe de Kerem için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama bu o kadar kolay gözükmemektedir.
Ceyda ve Yelda çoktan kendi planlarını uygulamaya geçmiştir. Ayşe ve Ceyda kıran kırana bir düelloya girer. Kerem bir karar vermek zorundadır. Yeni hayatında Ayşe’yle mi yoksa Ceyda’yla mı devam edecektir?
KANAL D YAYIN AKIŞI - 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ
07.00 Akasya Durağı
09.45 Longwood Efsanesi
11.30 Sevimli Yunus
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Son Moda
15.00 Zalim İstanbul
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 İki İyi Çocuk (TV'de ilk kez)
22.00 Hekimoğlu (tekrar)
00.45 Kanlı Dövüş
02.30 Kanlı Dövüş
04.00 Kuzey Güney
05.30 Tatlı İntikam
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