03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afili Aşk'ın 16.bölümünün ekranlara gelmesinin ardından 17.bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmana damga vuran sahne ise Ayşe'nin Kerem' e olan aşkını itiraf etmesi. Ceyda'nın şantajları yüzünden boşanma evresine gelen Ayşe ve Kerem birbirlerine belli etmeselerde gittikçe yakınlaşmaktadırlar. Afili Aşk yeni bölümüyle 9 Ekim Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
AFİLİ AŞK 17.BÖLÜM FRAGMANI
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem aşkı başlıyor! Boşanma konusunda geri adım atan Kerem, Ayşe'ye olan hislerini saklayamıyor. Ayşe ise Kerem'in ona olan hislerinden emin olmaya başlıyor. Ancak geriye tek bir şey kalıyor o da ikilinin artık bu aşkı itiraf etmeleri oluyor. Tam da bu noktada Volkan devreye giriyor ve küçük bir oyunla Ayşe, Kerem'e aşık olduğunu en sonunda dile getiriyor. Ayşe'den gelen bu itirafla şaşkına dönen Kerem ise öylece kalakalıyor...
AFİLİ AŞK 16.BÖLÜM ÖZET
Yiğiter ailesinde ayrılık rüzgarları esmeye başlar. Muhsin’in boşanma isteğiyle şok yaşayan Kerem ve Ayşe, bu problemi kendi yöntemleri ile çözmeye girişmek isterken, hiçbir şeyden haberi olmayan Yelda, Muhsin’in kendisini aldattığını düşünür. Kerem ve Ayşe ilk başta buna ihtimal vermezken şüpheler gittikçe artar. Kerem ve Ayşe, gerçeğine peşine düşerler ama bu yolculukta onları beklenmedik bir sürpriz beklemektedir.
Kerem ve Ayşe, Muhsin’in kararından kendilerini sorumlu tutarken bir yandan da kendi ayrılık kararı konusunda ikileme düşerler. İkili ayrılmaya çalışırken belli etmeseler de gittikçe yakınlaşmaktadır. Ancak Ceyda’nın eline geçen büyük bir koz Ayşe’yi köşeye sıkıştıracaktır. Ayşe şimdi zor bir seçim yapmak zorundadır.
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