Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 27. kez sahiplerini buldu. Geceye, Yılın En Başarılı Oyunu dahil, 5 dalda ödül alan 'Medea Material' oyunu damga vurdu. Aynı oyundaki performansıyla Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü alan Sükun Işıtan'ın Tamer Karadağlı'ya teşekkür etmesini protesto eden bazı davetliler salonu terk etti
Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 27. kez sahiplerini buldu. Bu yıl, Afife ödül heykelciği değişti. Yeni heykellerde işlenmesi zor, sert bir yapıya sahip kalsedon taşı ve pirinç kullanıldı. El yapımı ödül heykelciklerinin üzerinde Afife Jale'nin sureti yer alıyor.
Jüri Başkanlığını Aslı Yılmaz üstlendiği, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne 'Yılın En Başarılı Oyunu' dahil 5 dalda ödül alan Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nın ortak prodüksiyonu Medea Material damga vurdu. Aynı oyundaki performansıyla Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü kazanan Sükun Işıtan, ödül konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince salondan protestolar yükseldi. Olanı ardından bazı seyirciler salonu terk etti.
İŞTE AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ'NDE KAZANANLAR
Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi): İlyas Odman - Khôra
Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Yakup Çartık - Medea Material
Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Oğuzhan Balcı - Ağrı Dağı Efsanesi
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı: Candan Seda Balaban - Ağrı Dağı Efsanesi
Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Şâmil Yılmaz - 9/8'lik Kıyamet
Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı: Murat Gülmez - Medea Material
Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı: Mine Nur Şen - YıldızHaldun Dormen-Demet Evgar
Haldun Dormen Özel Ödülü: Afife - Tiyatro Afife&Zorlu PSM
Ödülü Haldun Dormen, Afife'yi canlandıran Demet Evgar'a verdi.
Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu: Tekin Ezgütekin - Dublörün Dilemması
Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu: Deniz Danışoğlu - BFF
Yapı Kredi Özel Ödülü: Mehmet BirkiyeOğulcan Arman Uslu
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Oğulcan Arman Uslu - 9/8'lik Kıyamet
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Sükun Işıtan - Medea Material
Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü - Metin Deniz
Yılın En Başarılı Yönetmeni: Ayşe Emel Mesci - Medea Material
Yılın En Başarılı Oyunu: Medea Material