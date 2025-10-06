Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

        Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

        Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 27. kez sahiplerini buldu. Geceye, Yılın En Başarılı Oyunu dahil, 5 dalda ödül alan 'Medea Material' oyunu damga vurdu. Aynı oyundaki performansıyla Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü alan Sükun Işıtan'ın Tamer Karadağlı'ya teşekkür etmesini protesto eden bazı davetliler salonu terk etti

        Giriş: 06.10.2025 - 22:31 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:43
        Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
        Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 27. kez sahiplerini buldu. Bu yıl, Afife ödül heykelciği değişti. Yeni heykellerde işlenmesi zor, sert bir yapıya sahip kalsedon taşı ve pirinç kullanıldı. El yapımı ödül heykelciklerinin üzerinde Afife Jale'nin sureti yer alıyor.

        Jüri Başkanlığını Aslı Yılmaz üstlendiği, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne 'Yılın En Başarılı Oyunu' dahil 5 dalda ödül alan Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nın ortak prodüksiyonu Medea Material damga vurdu. Aynı oyundaki performansıyla Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü kazanan Sükun Işıtan, ödül konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince salondan protestolar yükseldi. Olanı ardından bazı seyirciler salonu terk etti.

        İŞTE AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ'NDE KAZANANLAR

        Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi): İlyas Odman - Khôra

        Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Yakup Çartık - Medea Material

        Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Oğuzhan Balcı - Ağrı Dağı Efsanesi

        Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı: Candan Seda Balaban - Ağrı Dağı Efsanesi

        Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Şâmil Yılmaz - 9/8'lik Kıyamet

        Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı: Murat Gülmez - Medea Material

        Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı: Mine Nur Şen - Yıldız

        Haldun Dormen-Demet Evgar
        Haldun Dormen-Demet Evgar

        Haldun Dormen Özel Ödülü: Afife - Tiyatro Afife&Zorlu PSM

        Ödülü Haldun Dormen, Afife'yi canlandıran Demet Evgar'a verdi.

        Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu: Tekin Ezgütekin - Dublörün Dilemması

        Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu: Deniz Danışoğlu - BFF

        Yapı Kredi Özel Ödülü: Mehmet Birkiye

        Oğulcan Arman Uslu
        Oğulcan Arman Uslu

        Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Oğulcan Arman Uslu - 9/8'lik Kıyamet

        Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Sükun Işıtan - Medea Material

        Sükun Işıtan
        Sükun Işıtan

        Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü - Metin Deniz

        Yılın En Başarılı Yönetmeni: Ayşe Emel Mesci - Medea Material

        Yılın En Başarılı Oyunu: Medea Material

        #Afife Tiyatro Ödülleri
