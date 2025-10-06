Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 27. kez sahiplerini buldu. Bu yıl, Afife ödül heykelciği değişti. Yeni heykellerde işlenmesi zor, sert bir yapıya sahip kalsedon taşı ve pirinç kullanıldı. El yapımı ödül heykelciklerinin üzerinde Afife Jale'nin sureti yer alıyor.

Jüri Başkanlığını Aslı Yılmaz üstlendiği, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne 'Yılın En Başarılı Oyunu' dahil 5 dalda ödül alan Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nın ortak prodüksiyonu Medea Material damga vurdu. Aynı oyundaki performansıyla Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü kazanan Sükun Işıtan, ödül konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince salondan protestolar yükseldi. Olanı ardından bazı seyirciler salonu terk etti.

İŞTE AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ'NDE KAZANANLAR

Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi): İlyas Odman - Khôra

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Yakup Çartık - Medea Material

Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Oğuzhan Balcı - Ağrı Dağı Efsanesi Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı: Candan Seda Balaban - Ağrı Dağı Efsanesi Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Şâmil Yılmaz - 9/8'lik Kıyamet Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı: Murat Gülmez - Medea Material Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı: Mine Nur Şen - Yıldız Haldun Dormen-Demet Evgar Haldun Dormen Özel Ödülü: Afife - Tiyatro Afife&Zorlu PSM Ödülü Haldun Dormen, Afife'yi canlandıran Demet Evgar'a verdi. Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu: Tekin Ezgütekin - Dublörün Dilemması REKLAM Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu: Deniz Danışoğlu - BFF Yapı Kredi Özel Ödülü: Mehmet Birkiye Oğulcan Arman Uslu Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Oğulcan Arman Uslu - 9/8'lik Kıyamet Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Sükun Işıtan - Medea Material

Sükun Işıtan Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü - Metin Deniz Yılın En Başarılı Yönetmeni: Ayşe Emel Mesci - Medea Material Yılın En Başarılı Oyunu: Medea Material