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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Afife’ prömiyer yaptı

        ‘Afife’ prömiyer yaptı

        Kuşaklar boyunca tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş Afife Jale'nin hayatı kurmaca bir hikayeyle tiyatro sahnesine taşıyan, Demet Evgar'ın Afife Jale'yi canlandırdığı, Serdar Biliş'in yönetmenliğini üstlendiği 'Afife' oyununun prömiyeri dün akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:00
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        'Afife' ayakta alkışlandı
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        Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale’nin unutulmaz yaşam hikayesi bu sezon sahnelerde yeniden hayat buldu. Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgar’ın beraber yaptığı ‘Afife’ oyunu 14 Eylül Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ilk kez tiyatroseverlerle buluştu. Kia’nın ana sponsorluğunda tüm sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek oyunun, ilk duyurusuyla biletleri satışa çıktığı gibi tükenirken prömiyere ilgi yoğundu. Haldun Dorman, Cem Yılmaz, Serkan Keskin, Hatice Aslan, Hande Ataizi, Ayşegül Aldinç, Enis Arıkan, Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu, Selin Şekerci, Bige Önal, Alina Boz, Selen Öztürk, Ecem Özkaya, Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Koray Candemir, Yağızcan Konyalı, Pelin Akil, Anıl Altan, Buse Arslan gibi birçok ünlü ismin katıldığı prömiyerin sonunda ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

        Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı ve Demet Evgar’ın Afife’ye hayat verdiği oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağ ve Atılgan Gümüş gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.

        Uzun süredir hazırlıkları devam eden, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM’nin yapımını üstlendiği, Tuluğ Tırpan’ın müziklerini bestelediği oyunun sahne ve kostüm tasarımını Gamze Kuş yaparken, ışık tasarımında da Cem Yılmazer’in imzası bulunuyor.

        Afife Jale'nin hayatından ilham alarak kadının sahnedeki yerini, arayışını ve mücadelesini anlatan oyun, prömiyerin hemen ardından 15-22 Eylül, 20- 21 Ekim, 4-5-13-14 Kasım’da yeniden tiyatroseverlerin karşısında olacak.

        Kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene başkaldırının çağdaş bir yorumu olan ‘Afife’, Kia’nın ana sponsorluğunda tüm sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak. Oyunun biletleri passo.com.tr'de satışta.

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        #Zorlu PSM
        #Afife
        #demet evgar
        #tiyatro
        #OYUN
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