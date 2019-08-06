Ferdi Durdu’nun haberine göre, Elazığ’da yaşayan Afganistan uyruklu Amarikahali ailesi, Battalgazi ilçesindeki Atabey iskelesi civarındaki baraj kenarında piknik yapmak için Malatya’ya geldi.

Aile piknik yaparken, 10 yaşındaki Yasemin Amarikahali, aynı aileden 3 çocukla birlikte yüzmek için suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocukları sudan çıkartmak için aile ile birlikte çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Vatandaşlar, 3 çocuğu kendi çabalarıyla kurtarırken, Yasemin Amarikahali gözden kayboldu.

Olay yerine çağrılan Malatya Büyükşehir Belediyesi sualtı dalış ekibi, küçük kızın bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler 30 dakika süren çalışma sonrası küçük kızın cansız bedenini kıyıya 25 metre uzaklıkta, 4 metre derinlikte buldu. Sualtı ekipleri, Yasemin Amarikahali’nin cansız bedenini kıyıya çıkararak, 112 ekiplerine teslim edildi.

Yasemin’in cansız bedeninin sudan çıkarıldığı esnada ailesi sinir krizi geçirdi.