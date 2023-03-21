AA

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirildi.

Açıklamada, depremin yerin 187,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Taliban hükûmeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelindeki tüm sağlık merkezlerine hazır olma emri verildi, sarsıntının şiddetli olmasına rağmen şu ana kadar Tahar, Badahşan, Kunduz ve Pencşir vilayetlerinden can kaybıyla ilgili olumsuz bir haber gelmedi." ifadesini kullandı.

Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Başkent Kabil'de yaklaşık 30 saniye sürdüğü belirtilen depremde insanlar panik içerisinde sokaklara çıktı.

Sosyal medyada şiddetli sarsıntının Pakistan, Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de güçlü şekilde hissedildiğine dair paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan Ulusal basında yer alan haberlerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

PAKİSTAN'DA 7 KİŞİ YARALANDI

Deprem, Pakistan’ın başkenti İslamabad, Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedildi.

Başkentte Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü Hastanesi’nde acil durum ilan edildi.

İslamabad’da bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Öte yandan, Lower Dir bölgesinde 7 kişi yaralandı, Jamrud bölgesinde de bir evin çatısı çöktü.

Başbakan Şahbaz Şerif ilgili kurumlara muhtemel acil durumlar için hazır olunması talimatını verdi.

Fotoğraf: AA

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