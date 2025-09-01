ÜLKEYİ VURAN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

7 Ekim 2023'te Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve ardından güçlü artçı sarsıntılar yaşanmıştı. Taliban hükümeti en az 4 bin kişinin hayatını kaybettiğini tahmin etmişti.

BM ise yaklaşık bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.