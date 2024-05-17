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        Haberler Dünya Afganistan'da silahlı saldırı: 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi öldü

        Afganistan'da silahlı saldırı: 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi öldü

        Afganistan'ın Bamyan vilayetinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. 4 şüpheli olay yerinde yakalandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.05.2024 - 23:46 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:24
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        Afganistan'da silahlı saldırı
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        Afganistan'ın Bamyan vilayetinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti.

        Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Bamyan vilayetindeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

        Kani, saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişinin öldüğünü ifade etti.

        Saldırıda 4'ü yabancı uyruklu 7 kişinin de yaralandığını belirten Kani, 4 şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını bildirdi.

        Hayatını kaybeden ve yaralanan yabancıların uyrukları belirtilmezken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

        YABANCI UYRUKLULARIN İSPANYOL OLDUĞU AÇIKLANDI

        Saldırıda hayatını kaybeden 3 yabancı uyruklunun İspanyol turistler oldukları belirtildi.

        İspanya Dışişleri Bakanlığı, Bamyan'daki silahlı saldırıda ölen yabancıların İspanya vatandaşı olduklarını, aynı zamanda saldırıda yaralanan 4 yabancıdan 1'inin de İspanyol olduğunu duyurdu.

        Bakanlık, Konsolosluk Acil Birimi aracılığıyla yürütülen çalışmalarda Afganistan'daki saldırıda ölen ve yaralanan İspanyollar ve aileleri için gerekli tüm yardımın yapıldığını belirtti.

        İspanya, Ağustos 2021'de Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmıştı.

        Olayla ilgili X hesabından açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez, "Afganistan'da İspanyol turistlerin öldürüldüğü haberi karşısında şaşkına döndüm. An ve an gelişmeleri takip ediyorum. Dışişleri Bakanlığına bağlı Konsolosluk Acil Birimi gerekli tüm yardımları sunmak için çalışıyor. Tüm taziye dileklerimi ailelere ve arkadaşlarına iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Afganistan
        #Saldırı
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