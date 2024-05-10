Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Afganistan'da sel felaketi: En az 50 kişi öldü

        Afganistan'da sel felaketi: En az 50 kişi öldü

        Afganistan'da aşırı yağışlar her yıl sele neden oluyor. Seller yüzünden binlerce kişin yaşamını yitiriyor. Ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel felaketinde 50 kişinin öldüğü açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 23:36 Güncelleme: 10.05.2024 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afganistan'da sel felaketi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afganistan'ın farklı bölgelerinde meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti.

        Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan yağışlar sellere yol açtı.

        Kuzeydeki Baghlan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Hedayatullah Hamdard, Kabil merkezli Tolo News'e yaptığı açıklamada, "Burka, Nahreen ve Orta Baghlan bölgelerinde meydana gelen sellerde şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti." dedi.

        Kuzeydoğu Badahşan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Mohammad Akram Akbari ise sellerin Tashkan, Yawan ve Tagab ilçelerini vurduğunu, çok sayıda ev, okul ve ibadethanede hasara yol açtığını belirtti.

        Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

        Afganistan'da aşırı yağışların neden olduğu seller her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Afganistan
        #Sel
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Eve girince şok oldu!
        Eve girince şok oldu!
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Habertürk Anasayfa