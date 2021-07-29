Afganistan'da sel felaketi: 40 kişi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında bulunan Nuristan vilayetinde yaşanan sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybetti.

Nuristan İl Şura Başkanı Sadullah Payandazoi, basına yaptığı açıklamada, Nuristan'ın Kamdiş ilçesinde aşırı yağış sonrası sel felaketi yaşandığını söyledi. Sel nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Payandazoi, yaklaşık 80 evin sel altında kaldığını belirtti. Payandazoi, sele kapılan onlarca kişiden halen haber alınamadığını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Payandazoi, Taliban'ın etkili olduğu bölgeye henüz insani yardım ulaştırılamadığını vurguladı.