Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Nave ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Zuvak, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de Helmand'ın Sangin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırılarda 23 sivil hayatını kaybetmişti.