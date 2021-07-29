Afgan askerlerine Türkiye'de eğitim veriliyor

ABD ve NATO bünyesinde yer alan ülkeler, 20 yıl önce intikal ettikleri Afganistan’dan çekilme sürecini devam ettirirken Taliban da hızla yerleşim bölgelerini ele geçirmeyi sürdürüyor.
Ülkedeki güvenlik sorunu ve açığı her geçen gün artarken Afganistan ordusu başkent Kabil başta olmak üzere üç bölgede savunma hattı kurmaya hazırlanıyor.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, NATO'nun Afganistan'daki askeri operasyonu tarih oldu, ancak NATO ülkenin silahlı kuvvetlerine destek vermeyi sürdürüyor.
TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİMLER BAŞLADI
NATO, Afganistan'daki eğitim görevinin sona ermesinden kısa bir süre sonra, yurt dışından gelen askerler için ilk eğitim programını başlattı. Özel kuvvetler şimdi en yakın ittifak devleti konumundaki Türkiye’de eğitiliyor. Eğitimleri dün itibari ile başlatıldığı kaydedildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Afgan özel kuvvetlerine mensup askerler dün itibari ile eğitim için Türkiye'ye gönderildi. Bunun Afganistan dışında düzenli eğitim fırsatlarının bir başlangıcı olması amaçlanıyor.
Afgan hükümetinin birliklerine yönelik devam eden NATO desteği, 29 ittifak devletinin devlet ve hükümet başkanlarının almış olduğu bir karara dayanıyor. Haziran ayındaki zirve toplantısında ülkeye askeri harekatın sona ermesinden sonra da yardım sağlamaya devam edeceklerine söz vermişlerdi.
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