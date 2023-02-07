Antalya'daki oteller depremzedelere açılıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilin afet bölgesi ilan edildiğini belirterek, 3 ay geçerli olmak üzere 10 ili kapsayan OHAL ilan edildiğini duyurdu.

ANTALYA BÖLGESİNDE 50 BİN YATAK HAZIRLANDI

Afetzedelerin barınma ihtiyacı için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet bölgesine yakın yerlerden başlayarak kış sezonu sebebiyle zaten faaliyetlerine ara vermiş olan otellerin afetzedelerin hizmetine sunulması için gereken planlamalar yapılıyor. Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır" dedi.

OTELCİLER HAREKETE GEÇTİ

TÜROFED üyesi dernekler, depremlerin gerçekleştiği dünden itibaren deprem mağduru misafirlerini ağırlamaya başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu, depremzedeler için 9 bin 450 otel odasını gelecek talepler karşısında hazır bulundurduğunu açıkladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, yüzyılın afeti olarak nitelendirilen ve kısa zaman diliminde 2 büyük depremin gerçekleştiği bölgelerde ağır iklim ve coğrafi koşulların depremzedelerin acil olarak güvenli alanlarda barındırılmasını gerekli kıldığını belirtti.

Bu doğrultuda AKTOB olarak yoğun bir çalışma ve işbirliği içerisinde depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması konusunda harekete geçtiklerini aktaran Kavaloğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Antalya Valiliğimiz koordinasyonu ile oluşturulan deprem afeti destek koordinasyonu merkezinde gerçekleştirilen deprem kriz toplantısında afetten etkilenen yaklaşık 15 bin vatandaşımıza oda konaklaması tahsis edeceğimizi bildirdik." ifadesini kullandı.

Konaklama hizmeti sunan tesislerin yönetimine teşekkür eden Kavaloğlu, kriz merkezi ile sürekli iletişim halinde olduklarını bildirdi.

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